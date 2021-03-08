Белорусские правозащитники назвали число женщин-политзаключенных

Источник материала: АФН

В Беларуси 38 женщин признаны политическими заключенными, в том числе несколько журналисток и правозащитниц.

Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. Такие данные опубликовал белорусский правозащитный центр "Весна" в воскресенье, 7 марта, призвав накануне Международного дня борьбы за права женщин поддержать тех, кто оказался в Беларуси жертвами политически мотивированных преследований, передает DW.

По данным организации, с начала избирательной кампании на президентских выборах 2020 года против женщин в Беларуси было возбуждено как минимум 141 уголовное дело в связи с их политическими убеждениями. "Как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам", - констатируют правозащитники.

Как минимум 17 женщин в стране по решению суда находятся на "домашней химии". Женщина, приговоренная судом в Беларуси к самому суровому наказанию по политическим мотивам, - гражданка Швейцарии Наталья Херше, задержанная во время так называемого "Блестящего марша" в Минске в сентябре 2020 года. Она получила 2,5 года колонии за то, что "оказала сопротивление с насилием" 22-летнему сотруднику ОМОНа Сергею Кончику.