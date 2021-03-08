ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси заведено более 2500 уголовных дел в связи с протестами

08.03.2021 10:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

С августа 2020 года возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел, связанных с протестами, заявил замглавы МВД РБ Геннадий Казакевич.

«Если говорить о преступлениях, связанных с протестной активностью, всего с августа 2020 года их уже более 2,5 тыс. Причем мы говорим не только о массовых беспорядках, но и об умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции и не только сотрудников», — сказал Казакевич в эфире белорусского зомбоящика.

При этом, более 1000 этих дел заведено за оскорбления сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, в основном в сети интернет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С августа 2020 года возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел, связанных с протестами, заявил замглавы МВД РБ Геннадий Казакевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Степан Путило объяснил причину молчания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by