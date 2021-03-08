|
Cудили в воскресенье: четырех участников конференции Лиги студенческих объединений отправили под арест
Источник материала: Партизан
Четырех участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений суды приговорили к 14-15 суткам ареста. Среди приговоренных две девушки.
Четверо участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений, задержанных в Минске 5 марта в бизнес-клубе Имагуру, приговорены к 14-15 суткам административного ареста. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
7 марта задержанные предстали перед судом Октябрьского и Центрального районов Минска. Владислав Калков получил 15 суток ареста, Софья Маргунова - 15 суток, Станислав Сенюкевич - 15 суток, а Кристина Мироненко - 14 суток.
Все студенты были осуждены по статье 23.4 КоАП (за неподчинение законному приказу или требованию должностного лица).
Напомним, 5 марта силовики в масках ворвались в стартап-хаб Имагуру в Минске на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений. Имагуру оказался заблокирован. Участников конференции поставили к стенке, после чего вывели из здания, посадили в автозаки и увезли в РУВД,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cудили в воскресенье: четырех участников конференции Лиги студенческих объединений отправили под арест
Четырех участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений суды приговорили к 14-15 суткам ареста. Среди приговоренных две девушки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)