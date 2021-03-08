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Золотовалютные резервы России впали в 12-летний анабиоз

08.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Золотовалютные резервы России впали в 12-летний анабиоз

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  • Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
  • 8.03.2021, 10:07
Золотовалютные резервы России впали в 12-летний анабиоз

Кремлевские реваншистские амбиции завели страну в нищету и отставание.

В августе 2020 года Центробанка РФ отчитался об установлении рекорда по объему золотовалютных резервов Российской Федерации – 600,7 млрд долларов! Правда, на сегодняшний день он сократился до $596,6 млрд, что вполне было ожидаемо, с учетом нестабильности российских ЗВР.

Но, интересно даже не то, что Россия, обладающая самыми крупными в мире золотовалютными резервами, обладает в довесок ко всему 25-миллионной армией нищих граждан, деградирующим промышленным производством, растущими внешними долгами, тотальной закредитованностью населения, и более чем 50% субъектами федерации, находящимися в стадии реального либо технического дефолта. Интересно то, что на самом деле ЗВР России, фактически не выросли.

В 2019 году в статье «О росте золотовалютных резервов России и «соли» этого процесса» я постарался максимально доступно описать тот процесс, который сейчас происходит с российскими ЗВР и который можно назвать ростом исключительно субъективно.

Так, если 4 января 2013 года Центробанк отчитывался о золотовалютных резервах объемом 537,4 млрд долларов, то с 2014 началось их сокращение, на котором было потеряно не менее $410 млрд чистого прироста, а с 2018-го по 2019-й ЗВР в основном компенсировали потери объемом не менее $73 млрд.

Иными словами, если бы Россия не вторглась в Украину и не оказалась бы под действием санкций, приведших к экономическому коллапсу в стране, ее золотовалютные резервы сейчас должны были бы иметь объем не менее 1 триллиона долларов. Но и это еще не самый интересный показатель, демонстрирующий то, как кремлевские реваншистские амбиции завели страну в нищету и отставание.

Дело в том, что в августе 2008 российские ЗВР составляли $598,1 млрд, а на сегодня, как видим — $596,6 млрд. То есть, в принципе, за 12 лет без существенных изменений.

Примечательно и очень даже показательно то, что в том же 2008 году у Тайваня ЗВР составляли $290,9 млрд, а у Гонконга, например, $157,7 млрд, но 2021 Тайвань начал с показателем $543,3 млрд, а Гонконг $495,9 млрд. То есть, за 12 лет чистый прирост в 1,8 и в 3,15 раза. В принципе, именно такой уровень мог бы ожидать и Россию, если бы не ее недоимперские амбиции и жажда экономически неоправданного, самоубийственного реваншизма.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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