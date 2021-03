Источник материала: Хартия'97

NYT рассказала, как США собираются ответить на кибератаку России 4 8.03.2021, 9:37

Ответ будет незаметным для остального мира, но очевидным для российской разведки.

Власти США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, пишет The Insider .

Как передает издание, «атаки будут незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. По словам собеседников NYT, это станет ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Кроме того, рассматриваются кибертатаки против Китая. В марте Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.

О масштабной хакерской атаке на американские правительственные ведомства стало известно в середине декабря прошлого года. По данным Вашингтона, атаки продолжалась несколько месяцев, киберпреступники получили доступ в том числе к сетям Минфина и входящего в Министерство торговли национального управления по телекоммуникациям и информации.

В октябре The Insider писал об обвинении шести сотрудников ГРУ из войсковой части 74455. Эту группировку, также известную как Sandworm, обвиняют в самых серьезных известных кибератаках: создании наиболее разрушительного на сегодняшний день вируса NotPetya, отключении электростанций в Украине, атаках на военные объекты НАТО, взломе избиркомов в США, попытке срыва Олимпийских Игр в Южной Корее и других преступлениях.

Также агентство Reuters сообщало, что более 20 тысяч частных компаний и гоcструктур в США, а также десятки тысяч организаций в Европе и Азии стали жертвами хакерской атаки из-за уязвимости в программе Exchange Server от Microsoft.

