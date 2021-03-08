На овсянке и честном слове. История Марины, которая пришла в зал в 33 - и попала в мировой топ пауэрлифтинга

Источник материала: Tut.by

В школе Марина не ходила на физру: была освобождена по болезни. В спортзал попала уже в 33 года: захотела научиться подтягиваться. А потом освоила не только турник, но и становую тягу, жим лежа, приседания со штангой. Сегодня Марина Горбачева из Орши — одна из сильнейших девушек-пауэрлифтеров в Беларуси и самых титулованных спортсменок в мире. А в обычной жизни она — продавец в магазине одежды и мама сына-подростка. TUT.BY поговорил с атлеткой о том, каково это — быть сильной слабой женщиной.

Татьяна Матвеева Журналист TUT.BY

Марину Горбачеву в ее родной Орше называют самородком. Представьте: до 33 лет она вообще не занималась спортом. А потом ей вдруг пришла в голову сумасбродная идея — научиться подтягиваться. Пока осваивала турник, влюбилась в пауэрлифтинг.

Прошло 5 лет, и сегодня у Марины целая копилка наград с чемпионатов страны, Европы, мира.

В оршанском тренажерном зале «Алмаз» — одни мужики. Из девушек — только Горбачева. Но когда миниатюрная Марина — ее рост 156 см, вес 52 кг — подходит к штанге, брутальные качки восхищенно выдыхают: «Ниче се!»

В становой тяге Марина поднимает до 201 кг. Но тренер Александр Козлов ставит перед ней новую амбициозную цель: «взять» 210 кг — и побить рекорд, который не покоряется никому из спортсменов уже почти 35 лет.



Марина Горбачева. 38 лет, по образованию экономист, работает продавцом, воспитывает 15-летнего сына

«В моем первом зале были кустарные условия и ржавое „железо“. Но ведь главное — настрой!»

Вообще Горбачева и сама от себя, признается, «иногда офигевает». Ничто, говорит, никогда даже не намекало, что из нее получится спортсменка, да еще и топовая.

— Я даже не догадывалась, что на такое способна, — смеется Марина. — В детстве у меня была болезнь Пертеса — это серьезная проблема с костью и суставом на ноге. Из-за этого я два с половиной года провела в санатории. Заболевание врачи вылечили, но от больших нагрузок велели отказаться. Я даже на физкультуру в школе не ходила: у меня было освобождение. Но сидячий образ жизни — это точно не про меня: ездила на велосипеде, летом много плавала.

В 2016 году Марина познакомилась с тренером-пауэрлифтером Александром Козловым. И эта встреча перевернула ее размеренную жизнь «дом — работа — дом».

— Мы гуляли, и Александр пошел подтягиваться на турнике. Мне тоже захотелось научиться! Стали заниматься. Я даже сейчас помню, когда была моя первая тренировка — 13 мая. А потом Александр привел меня в зал. Там были кустарные условия и ржавое «железо». Но ведь главное — настрой, а он-то у меня был — и боевой!

На первой же тренировке у тренера округлились глаза: в становой тяге девушка-новичок подняла… 60 кг.

— И было видно, что я смогу поднять и больше, но Александр не дал мне этого сделать — берег мои мышцы и связки, — вспоминает Марина.

Через два дня, на второй тренировке, девушке покорились уже 80 кг. Через 3 месяца — 100. Через полгода — 120.

— А на первых соревнованиях — это был чемпионат Беларуси 9 мая 2017 года — я «затянула» 125 кг. Установила там свой первый рекорд мира. Осенью того же года прошел ЧМ — и там я победила и в абсолютном зачете, и в своей весовой категории. За пять лет, что занимаюсь пауэрлифтингом, на всех турнирах у меня были пока что только первые места. Максимальный вес, который я сейчас поднимаю в становой тяге, — 201 кг. Но хочется-то большего!









«Я сладкоежка, как и многие девочки. И поначалу было трудно перестроить питание»

Занятия в зале Марина подстраивает под работу.

— В магазине я работаю с 9 утра до 9 вечера, два через два. Но стараюсь выходить почаще, так как при таком графике очень маленькая зарплата. Поэтому тренировки могут быть и утром, и днем, и вечером — когда я свободна. Но в этом есть плюс: организм лучше адаптируется к соревнованиям. Ведь турниры могут проводить в разное время суток. Однажды чемпионат проходил почти ночью да на Пасху. И было непонятно, что делать: штангу поднимать или яйца есть, — смеется спортсменка.



Марина с тренером Александром Козловым

Тренировки у Марины — только 3 раза в неделю, по 2−2,5 часа.

— Две тренировки — серьезные, по базовым движениям. А третья — всегда легенькая: в основном, подтягивания и отжимания от брусьев. Чисто «физуха», без «железа». Откуда силы берутся — не знаю, честно. Просто морально настраиваюсь — и все, иду и тренируюсь. Мне это в удовольствие. Очень хочется развиваться, чтобы был прогресс. Труднее всего поначалу мне было перестроить питание. Я сладкоежка, как и многие девочки. А в спорте много сладкого не съешь. Тут строгая диета, особенно если готовишься к соревнованиям.



Марина сейчас может подстраховать и своего тренера

«Марина терпит — всю эту боль, пот, труд. Поэтому у нас все и получается»

— Марина скромничает и не признается, но на самом деле нагрузки выматывают, — вступает в разговор Александр Козлов. — Сейчас, в межсезонку, у нее — период восстановления. Щадящие тренировки. В становой тяге — а это наше коронное движение — больше 150 кг не берем. Надо восстановить связки, нервную систему. Очень тяжело, когда нервы перегружены тренировками — по сути, монотонной, однообразной работой.

Александр говорит, что увидел в Марине потенциал сразу же:

— Я понял — самородок. Когда она сказала, что хочет заниматься, пару месяцев погонял ее по стадиону: приседания, выпады, отжимания, подтягивания. Да так, чтобы на износ, чтобы лицо аж побелело! Только потом привел в зал — к штанге. Ноги к тому моменту мы уже прокачали — и попробовали становую тягу. Буквально в первый же год, легко, она стала чемпионкой мира. Я сам выступаю в жиме лежа, становую тягу не могу делать по состоянию здоровья. Но мне всегда она нравилась. Поэтому все свои знания я вливаю в Марину, отдаю ей все то, что бы я делал сам.



Тренер Александр Козлов

Александр говорит, что главное качество Марины — выдержка:

— Она терпит — всю эту боль, пот, труд. Поэтому у нас все и получается. Хотела же научиться подтягиваться. Научилась! Сейчас за тренировку может сделать более 100 подтягиваний — подходами по 10−15 раз. Разными хватами. Далеко не каждый парень этим похвастается.

Тренер уверяет, что Горбачева не употребляет препараты:

— У некоторых тренеров одна большая ошибка: в наш век маркетинга и медийности они хотят вырастить чемпиона за 3 месяца. И чтобы этого добиться, пичкают спортсмена тяжелой «химией». А Марина готовится к соревнованиям на овсянке и честном слове.

Сейчас — март, но все мысли спортсменки и ее тренера уже в декабре: в Москве в начале зимы запланирован чемпионат мира.

— Там будем бороться за очередное достижение в становой тяге в экипировке — нужно вытянуть 210 кг. И это будет «вкусный» рекорд, потому что предыдущий — в 208,6 кг — никто не может сбить с 1987 года.









Всего же за пять лет у Марины уже 13 рекордов. В мировом рейтинге по классической становой тяге без экипировки она — третья, в экипировке — первая. А еще — чемпионка по становой тяге без экипировки среди мужчин и женщин во всех весовых категориях за всю историю белорусского пауэрлифтинга. Этот рекорд рассчитывали по коэффициенту Уилкса.

Формула Уилкса используется на соревнованиях по пауэрлифтингу для сравнения результатов атлетов разных весовых категорий и выявления абсолютного чемпиона соревнований. Коэффициент Уилкса отражает соотношение между собственной массой атлета и поднятым им весом как в одном из упражнений, так и в сумме троеборья.

Сам Александр в спорте уже 25 лет. Говорит, что девушек тренировать проще, чем парней.

— Девочки — они мягонькие, из них можно лепить что угодно. А парень, даже если ему только 16 лет, уже «деревянный». Но иногда с девочками и сложно: у них бывают капризы. Тогда приходится повысить голос, чтобы подстегнуть воспитанницу, разбудить в ней спортивную злость. Пауэрлифтинг — красивый вид спорта. И он может быть женственным. Но, конечно, в том случае, если спортсменка не употребляет запрещенные препараты на основе тестостерона.





«Оршанские власти в курсе, что есть такая сильная девочка. Но пока ничем не помогают»

А как живет Марина вне зала? Как многие женщины в регионах, говорит она. Зарплата в магазине — 400 рублей, и Марине приходится подрабатывать продажей косметики. Чтобы были деньги на ребенка, себя и свой спорт: на сбалансированное питание, витамины, абонемент в тренажерный зал. По самым скромным подсчетам, в месяц только на последнее нужно не менее 300 долларов. Отдельная статья расходов — поездки на соревнования и взносы за участие в них.

— Пауэрлифтинг — не олимпийский вид. И финансовой помощи ждать пока неоткуда. Оршанские власти в курсе, что в городе есть такая сильная девочка. Но просто разводят руками: мол, ничего не можем для вас сделать. Собираемся встречаться с представителями областного управления спорта и туризма. Возможно, получится пообщаться и с губернатором Николаем Шерстневым, который сам занимается силовым спортом, — надеется тренер Марины.





После тренировки Марина спешит в магазин одежды на центральном рынке в Орше.

— Коллектив у нас в основном женский. Если где-то что-то потяжелее надо перенести, то я, понятно, в первых рядах. Потому что я как минимум не травмируюсь, если это сделаю. Больших грузов в магазине у нас нет, а коробка в 10−15 кг — для меня не вес. Но вообще работа продавца тоже требует выносливости. С девяти до девяти ты на ногах. И все время покупатели, и к каждому нужен подход. Есть девушки, которые сами не знают, чего хотят: «Принесите мне то же самое, только с перламутровыми пуговицами!» А без улыбки продавцу нельзя никак — и я стараюсь не грузиться плохими мыслями, радоваться каждому дню.



«Всем белорускам я желаю быть красивыми, подтянутыми и любимыми — не только в праздник 8 марта, а всегда», — говорит Марина

Марина признается, что секрет ее спортивного успеха прост — нужно просто верить в себя:

— Мысли материальны. Верите в себя — значит, все у вас получится. Мы — то, к чему сами стремимся.