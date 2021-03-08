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Автозадачка с подвохом. Разберетесь ли вы в правилах остановки и стоянки на автомагистралях?
Источник материала: Tut.by
У нас подоспела очередная автозадачка, которую мы придумали, изучив книгу Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». Предлагаем вам вспомнить, что вы знаете о правилах остановки и стоянки на автомагистралях.
Не секрет, что после получения прав водитель перестает заглядывать в ПДД. Наша автозадачка заставит вспомнить все, что вы учили в автошколе. И даже в этом случае при поиске правильного ответа придется все равно заново открыть ПДД и прочитать их более внимательно.
Так как задачка с подвохом, даем небольшую подсказку. Решать ее нужно, опираясь исключительно на формулировки действующих Правил дорожного движения.
Ответ на автозадачку будет опубликован во вторник, 9 марта, в 11.00
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Еще одну автозадачку с подвохом мы взяли из книги эксперта Александра Коноплицкого. Разберетесь ли вы в нарушении правил остановки и стоянки на автомагистралях?
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