Автозадачка с подвохом. Разберетесь ли вы в правилах остановки и стоянки на автомагистралях?

Источник материала: Tut.by

У нас подоспела очередная автозадачка, которую мы придумали, изучив книгу Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». Предлагаем вам вспомнить, что вы знаете о правилах остановки и стоянки на автомагистралях.

Не секрет, что после получения прав водитель перестает заглядывать в ПДД. Наша автозадачка заставит вспомнить все, что вы учили в автошколе. И даже в этом случае при поиске правильного ответа придется все равно заново открыть ПДД и прочитать их более внимательно.

Так как задачка с подвохом, даем небольшую подсказку. Решать ее нужно, опираясь исключительно на формулировки действующих Правил дорожного движения.



Фото: pdd.by

Ответ на автозадачку будет опубликован во вторник, 9 марта, в 11.00

Опрос Нарушит ли водитель Правила, если он преднамеренно прекратил движение на обочине такой дороги, и стоит уже 10 минут? Нарушит правила остановки 6% Нарушит правила стоянки 21% Нарушит правила и остановки, и стоянки 55% Ничего не нарушит 18% С этого устройства голос уже учтен 444 ответа

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