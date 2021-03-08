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Автозадачка с подвохом. Разберетесь ли вы в правилах остановки и стоянки на автомагистралях?

08.03.2021 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У нас подоспела очередная автозадачка, которую мы придумали, изучив книгу Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». Предлагаем вам вспомнить, что вы знаете о правилах остановки и стоянки на автомагистралях.

Не секрет, что после получения прав водитель перестает заглядывать в ПДД. Наша автозадачка заставит вспомнить все, что вы учили в автошколе. И даже в этом случае при поиске правильного ответа придется все равно заново открыть ПДД и прочитать их более внимательно.

Так как задачка с подвохом, даем небольшую подсказку. Решать ее нужно, опираясь исключительно на формулировки действующих Правил дорожного движения.


Фото: pdd.by

Ответ на автозадачку будет опубликован во вторник, 9 марта, в 11.00

Опрос

Нарушит ли водитель Правила, если он преднамеренно прекратил движение на обочине такой дороги, и стоит уже 10 минут?

Нарушит правила остановки 6%
Нарушит правила стоянки 21%
Нарушит правила и остановки, и стоянки 55%
Ничего не нарушит 18%
С этого устройства голос уже учтен
444 ответа

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Еще одну автозадачку с подвохом мы взяли из книги эксперта Александра Коноплицкого. Разберетесь ли вы в нарушении правил остановки и стоянки на автомагистралях?
 
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