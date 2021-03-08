Каратист показал девушкам, как защитить себя на улице, и поздравил с 8 Марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Гриневич сразу обращает внимание на то, что девушки более хрупкие и, как правило, физически слабее парней. Поэтому наиболее эффективный метод – уйти от навязчивых собеседников. Но, если не получилось и оппонент продолжает напирать, есть пара эффективных приемов, которые помогут в трудный момент на улице.

Ударить и убежать

"Если вас схватили за грудь, идите на соперника, в это время надавив на его кисти. Это создаст неприятные болевые ощущения, тут же нужно ударить оппонента коленом в пах и убежать", – советует инструктор.

По его словам, важно все делать быстро и точно. Пока соперник корчится от боли и не пришел в себя, нужно бежать. К слову, неожиданность – главный фактор в таких вещах, ведь от хрупкой девушки обычно не ожидают сопротивления. Этим стоит пользоваться в экстренной ситуации, уверяет Гриневич.

Неожиданный захват на улице

"Если же получилось так, что незнакомец напал на вас сзади и обхватил, нужно с раскачки ударить своим бедром в пах. А пока соперник ошеломлен, туда же добавить с отмашки кулаком. Получается очень эффективная комбинация", – рассказывает каратист.

Он уточняет, что при этом первый удар не самый болезненный, он призван разорвать дистанцию и ошеломить нападающего. А вот второй, добивающий, плохому парню удастся прочувствовать на себе во всю мощь.

По словам Гриневича, самая эффективная работа при самообороне – глаза, горло, пах – наиболее уязвимые и болезненные зоны. Так как при ударе в кадык есть высокий шанс нанести травмы, несовместимые с жизнью, даже верзиле, то лучше всего бить именно в пах и глаза, поясняет специалист.

Самое главное оружие девушки – ногти

Самый простой прием на улице – это ударить соперника сверху вниз раскрытой рукой. "Это такой кошачий удар, ногти оцарапают лицо, предоставив возможность убежать. Да, может пострадать ваш маникюр, но в экстренной ситуации придется этим пожертвовать", – объясняет каратист.

Он призвал девушек не ходить по темным улицам одним и чаще улыбаться.

Гриневич также поздравил всех девушек с праздником и пожелал, чтобы все приемы, которые он продемонстрировал, никогда им не понадобились. Ведь самое главное оружие девушки – красота. "А мы вас будем защищать, совершать подвиги и, конечно, радовать", – добавил он.

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