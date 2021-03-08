ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Каратист показал девушкам, как защитить себя на улице, и поздравил с 8 Марта

08.03.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Гриневич сразу обращает внимание на то, что девушки более хрупкие и, как правило, физически слабее парней. Поэтому наиболее эффективный метод – уйти от навязчивых собеседников. Но, если не получилось и оппонент продолжает напирать, есть пара эффективных приемов, которые помогут в трудный момент на улице.

Ударить и убежать

"Если вас схватили за грудь, идите на соперника, в это время надавив на его кисти. Это создаст неприятные болевые ощущения, тут же нужно ударить оппонента коленом в пах и убежать", – советует инструктор.

По его словам, важно все делать быстро и точно. Пока соперник корчится от боли и не пришел в себя, нужно бежать. К слову, неожиданность – главный фактор в таких вещах, ведь от хрупкой девушки обычно не ожидают сопротивления. Этим стоит пользоваться в экстренной ситуации, уверяет Гриневич.

Неожиданный захват на улице

"Если же получилось так, что незнакомец напал на вас сзади и обхватил, нужно с раскачки ударить своим бедром в пах. А пока соперник ошеломлен, туда же добавить с отмашки кулаком. Получается очень эффективная комбинация", – рассказывает каратист.

Он уточняет, что при этом первый удар не самый болезненный, он призван разорвать дистанцию и ошеломить нападающего. А вот второй, добивающий, плохому парню удастся прочувствовать на себе во всю мощь.

По словам Гриневича, самая эффективная работа при самообороне – глаза, горло, пах – наиболее уязвимые и болезненные зоны. Так как при ударе в кадык есть высокий шанс нанести травмы, несовместимые с жизнью, даже верзиле, то лучше всего бить именно в пах и глаза, поясняет специалист.

Самое главное оружие девушки – ногти

Самый простой прием на улице – это ударить соперника сверху вниз раскрытой рукой. "Это такой кошачий удар, ногти оцарапают лицо, предоставив возможность убежать. Да, может пострадать ваш маникюр, но в экстренной ситуации придется этим пожертвовать", – объясняет каратист.

Он призвал девушек не ходить по темным улицам одним и чаще улыбаться.

Гриневич также поздравил всех девушек с праздником и пожелал, чтобы все приемы, которые он продемонстрировал, никогда им не понадобились. Ведь самое главное оружие девушки – красота. "А мы вас будем защищать, совершать подвиги и, конечно, радовать", – добавил он.

Читайте также: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладатель черного пояса по карате, восьмикратный чемпион Беларуси, многократный призер и победитель международных турниров Андрей Гриневич дал девушкам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хуситы нанесли удар с дрона по нефтехранилищу в порту Саудовской Аравии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by