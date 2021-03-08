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Невзоров: «Еще 15 лет Россия будет страной строгого режима»
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – о том, что, по словам Жириновского, система обозначила свой срок годности и ресурс.
– И то, сколько ей надобно времени, чтобы насытиться уже окончательно, – рассуждает Александр Невзоров в очередном выпуске
Так вот система может функционировать до 2036 года. Еще 15 лет таким образом Россия будет страной строгого режима. Впрочем, по поводу всей системы, возможно, это домыслы, фантазии, мечты самого режима, но вот конкретно жириновские бредни придется слушать еще 15 лет.
Так как Жириновский заявил о своей выходе на полный покой только в 2036 году. В 2036-м. Ковид, ты слышишь?
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Российский публицист – о том, что, по словам Жириновского, система обозначила свой срок годности и ресурс.
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