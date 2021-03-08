Невзоров: «Еще 15 лет Россия будет страной строгого режима»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о том, что, по словам Жириновского, система обозначила свой срок годности и ресурс.





– И то, сколько ей надобно времени, чтобы насытиться уже окончательно, – рассуждает Александр Невзоров в очередном выпуске Наповал . – Разумеется, это большой секрет, но благодаря Жириновскому, который по своему обыкновению все выболтал, теперь эти сроки известны.

Так вот система может функционировать до 2036 года. Еще 15 лет таким образом Россия будет страной строгого режима. Впрочем, по поводу всей системы, возможно, это домыслы, фантазии, мечты самого режима, но вот конкретно жириновские бредни придется слушать еще 15 лет.

Так как Жириновский заявил о своей выходе на полный покой только в 2036 году. В 2036-м. Ковид, ты слышишь?