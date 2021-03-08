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Соболенко остается 8-й

08.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В обновленном рейтинге ВТА от 8 марта белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила восьмую позицию.



Виктория Азаренко с 3665 очками осталась на 14-м месте. Александра Саснович опустилась на одну строчку и занимает сейчас 97-ю позицию (838 очков). Ольга Говорцова также опустилась на одно место и теперь 139-я в рейтинге (572).

Рейтинг ВТА. Топ-10

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915.

8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.
 
 
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В обновленном рейтинге ВТА от 8 марта белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила восьмую позицию.
 
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