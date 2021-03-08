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Бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя

08.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе американского города Сиэтл.




Как передает РИА Новости, об этом пишет газета Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов на благотворительность. Она написала о пожертвованиях в своем блоге на платформе Medium, где также сообщила о смене фамилии. Утверждалось, что пожертвования были направлены организациям, борющимся за гендерное равноправие, права ЛГБТ, сохранение демократии и предотвращение климатических изменений. Наиболее крупную сумму получили организации, выступающие за расовое равенство (более 586 миллионов долларов США).

"Я был учителем большую часть своей жизни... Теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим", - говорится в письме нынешнего мужа Маккензи Скотт - Дэна Джуэтта.

"Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих", - передал слова главы компании Джеффа Безоса представитель Amazon.

По данным издания Forbes, Маккензи стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов. В результате "рекордно дорогого бракоразводного процесса" в 2019 году она получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. Ее состояние, по оценкам Forbes, после этого составило 36 миллиардов долларов. В рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, по версии издания, она заняла 67-е место.
 
 
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Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе...
 
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