















По оценке юристов, чтобы передать имущество технопарку, его надо освободить от залога.





Это непростое решение, но мы просим его принять в указе. В документе будут перечислены меры, чтобы имущество «Мотовело» быстро зарегистрировать. Конечно, есть риски, связанные с мнением пула кредиторов, в котором шесть банков, некоторые из них могут быть недовольны. Но доля госбанков в пуле кредиторов — Белинвестбанка и Беларусбанка — составляет 55%. Это позволяет принять любое решение», — уверен гендиректор «Мотовело» Николай Ладутько.

В ответ на замечание о рисках Лукашенко согласился с тем, что придется рисковать, принимая решение.