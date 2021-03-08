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Проект указа о "Мотовело" : имущество освободят от залога

08.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал ОНТ в программе «Контуры» раскрыл детали указа, направленного на поддержку ОАО «Мотовело». Во-первых, проект указа предполагает продажу Минскому городскому технопарку всех площадей «Мотовело».





По оценке юристов, чтобы передать имущество технопарку, его надо освободить от залога.

Это непростое решение, но мы просим его принять в указе. В документе будут перечислены меры, чтобы имущество «Мотовело» быстро зарегистрировать. Конечно, есть риски, связанные с мнением пула кредиторов, в котором шесть банков, некоторые из них могут быть недовольны. Но доля госбанков в пуле кредиторов — Белинвестбанка и Беларусбанка — составляет 55%. Это позволяет принять любое решение», — уверен гендиректор «Мотовело» Николай Ладутько.
В ответ на замечание о рисках Лукашенко согласился с тем, что придется рисковать, принимая решение.
 
 
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Телеканал ОНТ в программе «Контуры» раскрыл детали указа, направленного на поддержку ОАО «Мотовело». Во-первых, проект указа предполагает продажу Минскому...
 
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