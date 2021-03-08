Налоговая предупреждает: за отказ от свидетельских показаний о зп в конверте — проверка доходов









Гомельская ИМНС рассказала, как свидетельские показания о серых зарплатах облегчат участь работника, и что будет, если отказаться от показаний (всё плохо).





За подписью Гомельской ИМНС на nalog.gov.by 1 марта появился пресс-релиз, в котором инспекция разъясняет поправки в Налоговый кодекс, направленные на борьбу с серыми зарплатами. В нём говорится, что при установлении налоговиками факта неудержания подоходного налога и в случае дачи физическим лицом свидетельских показаний с указанных физическим лицом денежных сумм не будет удерживаться и предъявляться к уплате подоходный налог. Его будет платить налоговый агент, или работодатель.





В случае же отказа от дачи свидетельских показаний «такое физическое лицо становится объектом контроля налоговых органов и в отношении него будут проведены контрольные мероприятия в сфере декларирования доходов и имущества (истребована декларация о доходах и имуществе и проведена проверка соответствия стоимости имущества и иных понесенных расходов доходам, заявленным в декларации)».













В Налоговый кодекс действительно внесены изменения насчёт зарплат в конвертах. C 2021 года работодатель, который выплатил зарплату в конверте и «попался» (у контролирующего органа есть доказательства), заплатит подоходный налог за свой счёт. Сотруднику платить не придётся. Однко про связь между свидетельскими показаниями и проверками получателей зарплат в кодексе не написано.





В декабрьском комментарии МНС об изменении НК тоже ни слова про свидетельские показания работников и неприятные последствия в случае отказа от них.





dev.by адресовал в ИМНС по Гомельской области. Вопрос о происхождении такого толкования Налогового кодексаадресовал в ИМНС по Гомельской области.





Как рассказала первый заместитель начальника инспекции Татьяна Сидоренко, такой формулировки, как в пресс-релизе, в Налоговом кодексе нет. Взаимосвязь между отказом от дачи показаний и проверками, по её словам, можно найти в общей части Налогового кодекса (ст. 73) и Законе «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов»:



— Мы взаимоувязываем Особенную часть НК (ст. 216) с Общей частью НК (ст. 73), тем более что в ст. 73 идёт отсылка к закону о декларировании. Если человек получа серую зарплату, которая не облагается налогами, значит, он получает нелегальные доходы и подпадает под Закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов».







