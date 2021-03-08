Судейские ошибки? Футбольный сезон в Беларуси начинается со скандалов

Источник материала: Tut.by

7 марта кубковыми матчами стартовал очередной футбольный сезон в Беларуси. Не обошлось без скандальных судейских ошибок, одна из которых, вероятно, сломала игру «Неману» в матче против «Шахтера» .

Дело было так. «Горняки» в первом тайме практически ничего не смогли создать опасного у ворот «оленей». А во втором тайме игрок «Немана» Алексей Легчилин не уследил за форвардом «Шахтера» Дарбо и свалил его, не дав тому реализовать выход один на один с вратарем.

Вот этот момент на видео.

Судья удаляет Легчилина и назначает пенальти в ворота «Немана». Игроки из Гродно активно протестуют, указывая на то, что Дарбо не находился в штрафной площади ворот.

И если рассмотреть этот момент внимательно, то кажется, что игроки были правы, а судья ошибся.



Видно, что момент случился на подступах к штрафной площади ворот «Неман»

Вероятно, что удаление было заслуженным, а вот назначение пенальти — под вопросом.

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В итоге, «Шахтер» разгромил «Неман» со счетом 3:0 и практически обеспечил себе выход в полуфинал Кубка Беларуси.

Еще один спорный эпизод случился в кубковом матче «Минска» против «Ислочи» .

В концовке «горожане» остались вдесятером. Игрок Сергей Концевой был удален за вторую желтую карточку. Но если присмотреться к этому игровому моменту, то решение судьи вызывает вопросы.

В прошлом году федерация футбола разбирала спорные судейские решения в программе АБФФ ТВ «Судите с нами». Продолжит ли Дом футбола добрую традицию в этом сезоне?