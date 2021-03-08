Главные феминистки Голливуда и топ-5 вопросов про феминизм

Источник материала: Sputnik Беларусь

В последние годы движение за права женщин становится все более популярным, хотя на самом деле феминизму как общественному течению уже больше века. Однако до сих пор далеко не всем понятно, за что ведется борьба в каждом конкретном случае. О каких именно правах идет речь? Правда ли, что женщинам важно быть главнее мужчин? От каких традиций давно пора отказаться? Sputnik собрал для вас топ-5 вопросов про феминизм и нашел на них ответы:

Против чего на самом деле выступают феминистки?

против насилия, в особенности, домашнего;

против критики женского поведения: что позволено мужчинам, то для женщин неприемлемо и вызывающе;

против дискриминации на работе и за равную оплату труда;

против стереотипов о браке и семье: мужчина ― добытчик, женщина ― хранительница домашнего очага

в целом за права человека;

Феминизм и женственность – понятия несовместимые?

То, что феминистки ― это женщины, которым лень за собой ухаживать, опять же распространенный миф. На самом деле феминистки хотят выглядеть так, как комфортно им самим, а не в соответствии с мужскими представлениями о женской красоте или модными стереотипами, навязанными рекламой. Хотя случаются и исключения из этого правила, но это уже неопрятность.

Феминистки против джентльменства и любых проявлений галантности?

Помочь надеть пальто, открыть дверь, донести сумку ― в таких мужских жестах нет принижения женщин, это просто вежливость, хорошие манеры и галантность. Редко женщина потащит тяжелую сумку сама, а не доверит ее мужчине, если тот сам предлагает помочь. Хотя бывают, конечно, и радикальные феминистки, которые все же против любого проявления джентльменства.

Если вы за традиционные семейные ценности, значит, вы против феминизма?

Семейная схема "мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага" вызывает гнев у радикальных феминисток, их более либеральные товарки все же придерживаются общепринятого понимания семьи. Главное, чтобы у женщины было право самой решать: хочет ли она рожать детей, жертвовать карьерой ради семьи и каким образом налаживать домашний быт.

Может ли мужчина быть феминистом?

В мире немало мужчин, которые поддерживают идею гендерного равенства. Есть даже мужское движение солидарности за равенство полов HeForShe. Есть специальный термин "профеминизм" — так называют движения в поддержку феминизма, участники которого не являются членами феминистского движения. Чаще всего этот термин применяют по отношению к мужчинам, поддерживающим идеи феминизма.

В подборке Sputnik смотрите, за что сражаются самые яркие голливудские дивы — последовательницы идей феминизма. Возможно, кому-то стоит взять с них пример.