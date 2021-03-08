Источник материала: Хартия'97

Хуситы нанесли удар с дрона по нефтехранилищу в порту Саудовской Аравии 1 8.03.2021, 10:48

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иллюстрационное фото

Были задействованы восемь баллистических ракет и 14 беспилотников.

Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило нанесение удара с дрона по нефтехранилищу в порту Рас-Таннура на востоке страны. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщило Саудовское агентство печати (Saudi Press Agency, SPA), сообщает "Немецкая волна" .

Кроме того, по его данным, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов в городе Дахран, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

В результате атак никто не пострадал, ущерб имуществу также не был нанесен, сообщили в Минэнерго.

Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы

Между тем йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападения на ключевые саудовские нефтяные объекты. Кроме того, они обстреляли ряд военных целей в Дамамме, провинциях Асир и Джизан. По словам представителей мятежного движения "Ансар Аллах", они использовали восемь баллистических ракет и 14 беспилотников.

Ранее военная коалиция под эгидой Эр-Рияда нанесла воздушный удар по удерживаемому повстанцами йеменскому городу Сана, сообщило SPA.

В Йемене с 2014 года идет кровопролитная гражданская война между хуситами, захватившими столицу страны - Сану - и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками, получающими поддержку от Саудовской Аравии. Военный конфликт в Йемене рассматривается как противостояние между Эр-Риядом и Тегераном. В середине мая 2019 года в Саудовской Аравии две нефтяные станции подверглись нападению вооруженных дронов. Ответственность за атаки тогда также взяли на себя хуситы.

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