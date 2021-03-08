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Белорусы Львова поддержали женщин-политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Львова поддержали женщин-политзаключенных
Участники акции держали в руках портреты белорусок, которые сейчас за решеткой из-за своей позиции.
Белорусы Львова на вчерашней акции поздравили женщин-политзаключенных с 8 марта и напомнили, что они — гордость Беларуси, пишет телеграм-канал
Люди держали портреты женщин, которые теперь за решеткой из-за своей позиции. Был и плакат с фото журналистов Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, а также Екатерины Борисевич.
Напомним, что 18 февраля две журналистки «Белсата» – Дарья Чульцова и Екатерина Андреева – были осуждены
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Участники акции держали в руках портреты белорусок, которые сейчас за решеткой из-за своей позиции.
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