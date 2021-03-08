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Политолог — Лукашенко: Проигрывать надо уметь, а не скулить потом
Источник материала: Хартия'97
Политолог — Лукашенко: Проигрывать надо уметь, а не скулить потом
Мнение о поражении минского хоккейного «Динамо».
Политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о матче «Динамо» Минск – СКА (3:4 ОТ)
«Лукашенко остался недоволен итогами матча. Ну а трибуны привыкли к привилегиям в стиле «Рожественского турнира». Проигрывать надо тоже уметь, а не скулить потом», – написал Суздальцев в своем
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Мнение о поражении минского хоккейного «Динамо».
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