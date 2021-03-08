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Политолог — Лукашенко: Проигрывать надо уметь, а не скулить потом

08.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политолог — Лукашенко: Проигрывать надо уметь, а не скулить потом

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  • 8.03.2021, 10:30
  • 2,168
Политолог — Лукашенко: Проигрывать надо уметь, а не скулить потом
фото: getty images

Мнение о поражении минского хоккейного «Динамо».

Политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о матче «Динамо» Минск – СКА (3:4 ОТ)

«Лукашенко остался недоволен итогами матча. Ну а трибуны привыкли к привилегиям в стиле «Рожественского турнира». Проигрывать надо тоже уметь, а не скулить потом», – написал Суздальцев в своем Telegram-канале.

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Теги: Минск
 
 
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Мнение о поражении минского хоккейного «Динамо».
 
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