Источник материала: Хартия'97

Политолог — Лукашенко: Проигрывать надо уметь, а не скулить потом 1 8.03.2021, 10:30

2,168

фото: getty images

Мнение о поражении минского хоккейного «Динамо».

Политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о матче «Динамо» Минск – СКА (3:4 ОТ)

«Лукашенко остался недоволен итогами матча. Ну а трибуны привыкли к привилегиям в стиле «Рожественского турнира». Проигрывать надо тоже уметь, а не скулить потом», – написал Суздальцев в своем Telegram-канале .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .