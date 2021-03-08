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ГАИ Минска раставила по городу мобильные камеры

08.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ГАИ Минска раставила по городу мобильные камеры

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  • 8.03.2021, 10:21
  • 1,388
ГАИ Минска раставила по городу мобильные камеры

В каких местах установлены датчики фотофиксации.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома напоминает места установки мобильных датчиков фотофиксации нарушений скорости на 8 марта.

С 7 утра до 3 ночи камеры, настроенные на ограничение 60 км/ч, будут дежурить на улице Орловской, 80 и на Игуменском тракте, 30. Еще два датчика будут контролировать ограничение в 90 км/ч на 41 и 53 километрах МКАД.

С 19:30 и до 2:30 камера на 80 км/ч будет стоять на проспекте Независимости, 156 и на 60 км/ч — на проспекте Независимости, 99.

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Теги: Минск
 
 
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В каких местах установлены датчики фотофиксации.
 
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