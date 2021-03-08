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ГАИ Минска раставила по городу мобильные камеры
Источник материала: Хартия'97
ГАИ Минска раставила по городу мобильные камеры
В каких местах установлены датчики фотофиксации.
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
С 7 утра до 3 ночи камеры, настроенные на ограничение 60 км/ч, будут дежурить на улице Орловской, 80 и на Игуменском тракте, 30. Еще два датчика будут контролировать ограничение в 90 км/ч на 41 и 53 километрах МКАД.
С 19:30 и до 2:30 камера на 80 км/ч будет стоять на проспекте Независимости, 156 и на 60 км/ч — на проспекте Независимости, 99.
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В каких местах установлены датчики фотофиксации.
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