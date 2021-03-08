Пассажиров маршрутки Минск — Старые Дороги перевозил пьяный водитель

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по улице Долгобродской с превышением скорости на 29 км/ч.





По информации столичной ГАИ, во время беседы с водителем инспекторы заподозрили, что мужчина нетрезв. Концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 0,97 промилле.