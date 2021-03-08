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Пассажиров маршрутки Минск — Старые Дороги перевозил пьяный водитель

08.03.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по улице Долгобродской с превышением скорости на 29 км/ч.

Пассажиров маршрутки Минск — Старые Дороги перевозил пьяный водитель

По информации столичной ГАИ, во время беседы с водителем инспекторы заподозрили, что мужчина нетрезв. Концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 0,97 промилле.

 
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Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по улице Долгобродской с...
 
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