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Пассажиров маршрутки Минск — Старые Дороги перевозил пьяный водитель
Источник материала: Навiны
Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по улице Долгобродской с превышением скорости на 29 км/ч.
По информации столичной ГАИ, во время беседы с водителем инспекторы заподозрили, что мужчина нетрезв. Концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 0,97 промилле.
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Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по улице Долгобродской с...
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