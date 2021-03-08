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Первый блок БелАЭС вновь включили в сеть
Источник материала: Навiны
Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть 8 марта в 2.14, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Блок был отключен 20 февраля — для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации».
Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС идет повышение уровня мощности реакторной установки.
«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259», — говорится в сообщении Минэнерго.
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Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть 8 марта в 2.14, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
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