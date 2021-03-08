Первый блок БелАЭС вновь включили в сеть

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.