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Выигравший марафон на ЧМ норвежец рассказал о пугающем поведении Большунова

08.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен раскритиковал россиянина Александра Большунова после марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает Dagbladet.


По словам спортсмена, дисквалификация его партнера по сборной Йоханнеса Клебо является незаслуженной, так как в действиях трехкратного олимпийского чемпиона не было умысла. Он отметил, что Клебо всегда ведет себя на трассе дружелюбно, чего нельзя сказать о Большунове. По мнению Иверсена, россиянин постоянно нарушает правила и пугает соперников.

На финишной прямой марафона, прошедшего в воскресенье, 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, три серебряные и одна бронзовая. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо серебра в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.
 
 
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен раскритиковал россиянина Александра Большунова после марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает Dagbladet.
 
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