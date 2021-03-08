Выигравший марафон на ЧМ норвежец рассказал о пугающем поведении Большунова





По словам спортсмена, дисквалификация его партнера по сборной Йоханнеса Клебо является незаслуженной, так как в действиях трехкратного олимпийского чемпиона не было умысла. Он отметил, что Клебо всегда ведет себя на трассе дружелюбно, чего нельзя сказать о Большунове. По мнению Иверсена, россиянин постоянно нарушает правила и пугает соперников.





На финишной прямой марафона, прошедшего в воскресенье, 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.





Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, три серебряные и одна бронзовая. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо серебра в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.