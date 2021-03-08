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Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова

«Toyota входит в первую десятку самых долговечных автомобилей. Модели этой марки чаще других попадают в рейтинги, что подтверждает репутацию бренда. В то время как внедорожники на базе грузовиков доминируют в списке, два гибрида Toyota и седан Avalon также входят в список, подтверждая способность автопроизводителя делать надежные машины доступными для широкого круга потребителей», – сказал исполнительный аналитик сервиса iSeeCars Карл Брауэр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неубиваемые: эксперты по подержанным авто назвали топ-10 супермоделей Самые надежные автомобили – это смесь типов транспортных средств во главе с внедорожниками.

Самые надежные автомобили – это смесь типов транспортных средств во главе с внедорожниками, а большую часть списка самых лучших составляют внедорожники на базе грузовиков. Единственный седан, попавший в рейтинг – Toyota Avalon.Модели Toyota представлены в рейтинге на 6 из 10 позиций. Из них – на шестом месте Avalon – единственный седан, попавший в список, на восьмом – Highlander Hybrid-единственный кроссовер.По его словам, лидер рейтинга не зря занимает свое место из-за грамотной конструкции, которая позволяет Land Cruiser служить не меньше 25 лет. Этим же отличается Toyota Sequoia, занявшая второе место, в том числе благодаря возможности прикрепления крупных прицепов и прочным шасси.Десятка неубиваемых авто выглядит так:Toyota Land Cruiser;Toyota Sequoia;Chevrolet Suburban;Ford Expedition;Toyota 4Runner;Toyota Avalon;Chevrolet Tahoe;Toyota Highlander;Toyota Tundra;GMC Yukon XL.