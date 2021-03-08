ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неубиваемые: эксперты по подержанным авто назвали топ-10 супермоделей

08.03.2021 11:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Неубиваемые: эксперты по подержанным авто назвали топ-10 супермоделей
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Сервис поиска и сравнения характеристик авто проанализировал более 11,8 миллионов автомобилей, проданных в 2020 году, чтобы определить, какие модели наиболее долговечны и надежны. Причем пробег рассмотренных авто достигал 200 000 миль (более 320 000 км) и более.

Самые надежные автомобили – это смесь типов транспортных средств во главе с внедорожниками, а большую часть списка самых лучших составляют внедорожники на базе грузовиков. Единственный седан, попавший в рейтинг – Toyota Avalon.

Модели Toyota представлены в рейтинге на 6 из 10 позиций. Из них – на шестом месте Avalon – единственный седан, попавший в список, на восьмом – Highlander Hybrid-единственный кроссовер.

«Toyota входит в первую десятку самых долговечных автомобилей. Модели этой марки чаще других попадают в рейтинги, что подтверждает репутацию бренда. В то время как внедорожники на базе грузовиков доминируют в списке, два гибрида Toyota и седан Avalon также входят в список, подтверждая способность автопроизводителя делать надежные машины доступными для широкого круга потребителей», – сказал исполнительный аналитик сервиса iSeeCars Карл Брауэр.


По его словам, лидер рейтинга не зря занимает свое место из-за грамотной конструкции, которая позволяет Land Cruiser служить не меньше 25 лет. Этим же отличается Toyota Sequoia, занявшая второе место, в том числе благодаря возможности прикрепления крупных прицепов и прочным шасси.

Десятка неубиваемых авто выглядит так:

Toyota Land Cruiser;

Toyota Sequoia;

Chevrolet Suburban;

Ford Expedition;

Toyota 4Runner;

Toyota Avalon;

Chevrolet Tahoe;

Toyota Highlander;

Toyota Tundra;

GMC Yukon XL.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые надежные автомобили – это смесь типов транспортных средств во главе с внедорожниками.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by