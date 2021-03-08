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В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными

08.03.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными
Омоновцы тянут девушек в автозак. Минск, сентябрь 2020-го / Из архива Еврорадио
Правозащитники озвучили печальную статистику о преследовании женщин в Беларуси.

На сегодняшний момент 38 женщин признаны политзаключёнными.

Против женщин в нашей стране возбудили не менее 141 уголовного дела в связи с их политическими убеждениями.

Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения либо под домашним арестом. Большинство из них ждут судов, а десять уже осуждены на реальные сроки лишения свободы.

Не менее 75 женщин находятся на свободе в статусе подозреваемых по политическим уголовным делам, часть из них сумели уехать за границу.

Самое суровое наказание получила гражданка Швейцарии Наталья Херше — 2,5 колонии общего режима. На уличной акции 19 сентября в Минске женщина сорвала балаклаву с омоновца и при этом поцарапала ему лицо. Херше признана политзаключенной.

В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными


В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными


В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными


В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными
 
Теги: Минск
 
 
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Против женщин в нашей стране возбудили не менее 141 уголовного дела.
 
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