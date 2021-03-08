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В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными
Источник материала: UDF
Омоновцы тянут девушек в автозак. Минск, сентябрь 2020-го / Из архива Еврорадио
На сегодняшний момент 38 женщин признаны политзаключёнными.
Против женщин в нашей стране возбудили не менее 141 уголовного дела в связи с их политическими убеждениями.
Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения либо под домашним арестом. Большинство из них ждут судов, а десять уже осуждены на реальные сроки лишения свободы.
Не менее 75 женщин находятся на свободе в статусе подозреваемых по политическим уголовным делам, часть из них сумели уехать за границу.
Самое суровое наказание получила гражданка Швейцарии Наталья Херше — 2,5 колонии общего режима. На уличной акции 19 сентября в Минске женщина сорвала балаклаву с омоновца и при этом поцарапала ему лицо. Херше признана политзаключенной.
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Против женщин в нашей стране возбудили не менее 141 уголовного дела.
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