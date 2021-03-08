Источник материала: UDF



Омоновцы тянут девушек в автозак. Минск , сентябрь 2020-го / Из архива Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси 38 женщин признаны политзаключёнными Против женщин в нашей стране возбудили не менее 141 уголовного дела.

На сегодняшний момент 38 женщин признаны политзаключёнными.Против женщин в нашей стране возбудили не менее 141 уголовного дела в связи с их политическими убеждениями.Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения либо под домашним арестом. Большинство из них ждут судов, а десять уже осуждены на реальные сроки лишения свободы.Не менее 75 женщин находятся на свободе в статусе подозреваемых по политическим уголовным делам, часть из них сумели уехать за границу.Самое суровое наказание получила гражданка Швейцарии— 2,5 колонии общего режима. На уличной акции 19 сентября в Минске женщина сорвала балаклаву с омоновца и при этом поцарапала ему лицо. Херше признана политзаключенной.