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«Золотое дно». Вечером 8 марта белорусы смогут посмотреть фильм о богатствах Лукашенко

08.03.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Золотое дно». Вечером 8 марта белорусы смогут посмотреть фильм о богатствах Лукашенко
Степан Путило. Фото: Reuters
Степан Путило анонсировал фильм-расследование об огромных богатствах Лукашенко.

Белорусский оппозиционный блогер Степан Путило в эфире «Белсат» 7 марта заявил, что его telegram-каналы не обновляются, потому что его команда работает над фильмом о Лукашенко. Он будет называться «Лукашенко. Золотое дно».

«Это очень тяжелая работа, поэтому мы даже не выходили в эфир», — пояснил блогер.

Фильм станет первой частью целого цикла фильмов о богатствах белорусского правителя, который ранее уже заявил, что любой, кто найдет его «дворец» может сразу въезжать в него и заселяться.

По словам Путило, большая часть информации в готовящемся фильме — это повторение уже известных сведений, но инсайды тоже будут:

«На связь с нами вышел человек, который работал с Лукашенко во множестве резиденций. Он прислал нам подтверждающие документы и полностью все рассказал».


Премьера фильма состоится 8 марта в 18:00 по Минску на «главном экстремистском ютуб-канале Беларуси».
 
Теги: Минск
 
 
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Фильм станет первой частью целого цикла фильмов о богатствах белорусского правителя.
 
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