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«Золотое дно». Вечером 8 марта белорусы смогут посмотреть фильм о богатствах Лукашенко
Источник материала: UDF
Степан Путило. Фото: Reuters
Белорусский оппозиционный блогер Степан Путило в эфире «Белсат» 7 марта заявил, что его telegram-каналы не обновляются, потому что его команда работает над фильмом о Лукашенко. Он будет называться «Лукашенко. Золотое дно».
«Это очень тяжелая работа, поэтому мы даже не выходили в эфир», — пояснил блогер.
Фильм станет первой частью целого цикла фильмов о богатствах белорусского правителя, который ранее уже заявил, что любой, кто найдет его «дворец» может сразу въезжать в него и заселяться.
По словам Путило, большая часть информации в готовящемся фильме — это повторение уже известных сведений, но инсайды тоже будут:
«На связь с нами вышел человек, который работал с Лукашенко во множестве резиденций. Он прислал нам подтверждающие документы и полностью все рассказал».
Премьера фильма состоится 8 марта в 18:00 по Минску на «главном экстремистском ютуб-канале Беларуси».
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Фильм станет первой частью целого цикла фильмов о богатствах белорусского правителя.
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