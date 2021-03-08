«Золотое дно». Вечером 8 марта белорусы смогут посмотреть фильм о богатствах Лукашенко

Источник материала: UDF



Степан Путило. Фото: Reuters

«На связь с нами вышел человек, который работал с Лукашенко во множестве резиденций. Он прислал нам подтверждающие документы и полностью все рассказал».

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