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Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Минске прошла акция, посвященная женщинам, которые попали под репрессивный каток. «Сегодня мы в черном, но так будет не всегда!», — озвучили инициаторы перфоманса. 

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Все фото TUT.BY

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Кроме того, женщины в бело-красной одежде читали 8 марта книги белорусских авторов в электричке Минск-Молодечно, сообщает TUT.BY.

Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям

Женщины в бело-красной одежде читают книги белорусских авторов в электричке Минск-Молодечно 8 марта - YouTube

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла акция, посвященная женщинам, которые попали под репрессивный каток.
 
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