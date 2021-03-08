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Фотогалерея. Белый цветок – женщинам, которые подверглись репрессиям
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Минске прошла акция, посвященная женщинам, которые попали под репрессивный каток. «Сегодня мы в черном, но так будет не всегда!», — озвучили инициаторы перфоманса.
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Кроме того, женщины в бело-красной одежде читали 8 марта книги белорусских авторов в электричке Минск-Молодечно, сообщает
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В Минске прошла акция, посвященная женщинам, которые попали под репрессивный каток.
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