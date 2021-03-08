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В телеге сегодня. «По сути, мы имеем дело с фактически официально установленной монархией»
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сценарий транзита власти по-туркменски.
Сердар и Гурбангулы Бердымухамедов
«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером. Эта должность считается трамплином к посту президента. Очевидно, что в Туркменистане начался процесс трансфера власти и по сути мы имеем дело с фактически официально установленной монархией.
3 марта президент наградил сына почетным званием «Защитник Отечества Туркменистана». Сердару Гурбангулыевичу 39 лет. Скорее всего трансфер будет произведён в диапазоне 2021 - 2026 годов», – пишет телеграм-канал «Катарсис».
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Сценарий транзита власти по-туркменски.
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