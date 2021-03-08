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Тихановская: «За последний год белоруски совершили невозможное»
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народный лидер поздравила белорусок с Международным женским днем.
– Я знаю, что мы можем быть очень разными, – обратилась
Белорусская женщина – это материнская забота Даши Лосик, которая растит дочь, пока муж в тюрьме. И это профессиональная гордость журналисток Кати Андреевой, Даши Чульцовой и Катерины Борисевич. Это доброе сердце Оли Хижинковой и темперамент Аланы Гебремариам.
По словам политика, есть еще то, что объединяет всех нас: «И тех, кто уже полгода открыто выражает свой протест, и тех, кто не поборол страх, но также ждет перемен».
– Это любовь и сила белорусок, – продолжила Тихановская. – Каждая из нас с вами любит своих детей и хочет для них безопасности. Каждая хочет иметь возможность выбирать свою дорогу – строить карьеру или семью, жить в большом городе или маленьком городке, быть политиком или домохозяйкой – и гордиться своим выбором. Каждая из нас хочет, чтобы ее уважали и берегли – и родные люди, и государственные законы.
И сегодня, 8 марта, в день женской солидарности я хочу поздравить вас, дорогие мои белоруски. 2020-й показал, что нашей любви и силы хватит на весь мир. Я уверена, что отмечая этот праздник, сегодня весь мир восхищается именно белорусскими женщинами. И я горда и счастлива быть одной из вас.
Отметим, ранее белорусок, кроме прочих,
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Народный лидер поздравила белорусок с Международным женским днем.
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