Тихановская: «За последний год белоруски совершили невозможное»

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер поздравила белорусок с Международным женским днем.





– Я знаю, что мы можем быть очень разными, – обратилась в видеообращении Светлана Тихановская. – Ведь белорусская женщина – это и улыбка Марии Колесниковой. И бесстрашие Нины Багинской. Это бесценный опыт Лилии Власовой, которую называют матерью белорусской медиации. И это стойкость Наталии Херше, которая объявила голодовку.

Белорусская женщина – это материнская забота Даши Лосик, которая растит дочь, пока муж в тюрьме. И это профессиональная гордость журналисток Кати Андреевой, Даши Чульцовой и Катерины Борисевич. Это доброе сердце Оли Хижинковой и темперамент Аланы Гебремариам.

По словам политика, есть еще то, что объединяет всех нас: «И тех, кто уже полгода открыто выражает свой протест, и тех, кто не поборол страх, но также ждет перемен».

– Это любовь и сила белорусок, – продолжила Тихановская. – Каждая из нас с вами любит своих детей и хочет для них безопасности. Каждая хочет иметь возможность выбирать свою дорогу – строить карьеру или семью, жить в большом городе или маленьком городке, быть политиком или домохозяйкой – и гордиться своим выбором. Каждая из нас хочет, чтобы ее уважали и берегли – и родные люди, и государственные законы.

Женщины всегда делали для Беларуси очень многое, но за последний год белоруски совершили невозможное.

И сегодня, 8 марта, в день женской солидарности я хочу поздравить вас, дорогие мои белоруски. 2020-й показал, что нашей любви и силы хватит на весь мир. Я уверена, что отмечая этот праздник, сегодня весь мир восхищается именно белорусскими женщинами. И я горда и счастлива быть одной из вас.

Отметим, ранее белорусок, кроме прочих, поздравил и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.