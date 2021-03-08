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Путило объявился и рассказал, что случилось
Источник материала: БДГ
Автор известного телеграм-канала Степан Путило появился и рассказал, почему долго отсутствовал в информационном поле: его команда работала над новым фильмом.
«Последнее время наша редакция только и делала, что работала над новым фильмом, анонс которого мы запустили в своих соцсетях. Фильм будет очень мощным. Это будет лишь первая часть большой серии расследований про Лукашенко: какими способами он добывает все свои незаконные богатства и так далее. Это очень большая работа, поэтому мы даже не выходили в эфир», - заявил Путило.
Первая часть фильма, по его словам, будет показана 8 марта в 18:00.
Напомним, Александр Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода
Напомним, в феврале Следственный комитет Беларуси
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Автор известного телеграм-канала Степан Путило появился и рассказал, почему долго отсутствовал в информационном поле: его команда работала над новым фильмом.
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