Путило объявился и рассказал, что случилось

Автор известного телеграм-канала Степан Путило появился и рассказал, почему долго отсутствовал в информационном поле: его команда работала над новым фильмом.

«Последнее время наша редакция только и делала, что работала над новым фильмом, анонс которого мы запустили в своих соцсетях. Фильм будет очень мощным. Это будет лишь первая часть большой серии расследований про Лукашенко: какими способами он добывает все свои незаконные богатства и так далее. Это очень большая работа, поэтому мы даже не выходили в эфир», - заявил Путило.

Первая часть фильма, по его словам, будет показана 8 марта в 18:00.

Напомним, Александр Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода говорил , что белорусские "беглые" собираются по аналогии с фильмом Алексея Навального о «дворце Путина», найти и его «дворец».