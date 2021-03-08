ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путило объявился и рассказал, что случилось

08.03.2021 12:09 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Автор известного телеграм-канала Степан Путило появился и рассказал, почему долго отсутствовал в информационном поле: его команда работала над новым фильмом.

«Последнее время наша редакция только и делала, что работала над новым фильмом, анонс которого мы запустили в своих соцсетях. Фильм будет очень мощным. Это будет лишь первая часть большой серии расследований про Лукашенко: какими способами он добывает все свои незаконные богатства и так далее. Это очень большая работа, поэтому мы даже не выходили в эфир», - заявил Путило.

Первая часть фильма, по его словам, будет показана 8 марта в 18:00.

Напомним, Александр Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода говорил, что белорусские "беглые" собираются по аналогии с фильмом Алексея Навального о «дворце Путина», найти и его «дворец». 

Напомним, в феврале Следственный комитет Беларуси отправил документы на экстрадицию основателя экстремистского телеграм-канала Степана Путило и редактора Романа Протасевича в Польшу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор известного телеграм-канала Степан Путило появился и рассказал, почему долго отсутствовал в информационном поле: его команда работала над новым фильмом.
 
Новости дня
Новости разные
 
8 марта 2021: что запрещено делать в первый день Масленицы, важные приметы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by