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Шутка российского комика Павла Воли про дворец Путина была вырезана с телеканала ТНТ
Источник материала: Хартия'97
Шутка российского комика Павла Воли про дворец Путина была вырезана с телеканала ТНТ
Видеофакт.
Выступление популярного стендап-комика Павла Воли было отцензурировано телеканалом ТНТ из-за скетча, посвященного дворцу Путина.
Шутку вырезали из эфира развлекательного телеканала, однако видео попало в Сеть, где набирает популярность.
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