Источник материала: Хартия'97

«Без новых кредитов «Гродно Азот» может остановиться даже без забастовки» 1 8.03.2021, 12:00

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Архивное фото ТАСС

Денег у банков стало меньше, но проблемы заводов-то никуда не делись.

Все, беларусские власти перешли от слов к делу. Ты же помнишь, эти страшные угрозы сравнять экономику Литвы с землей, забрав из Клайпедского порта белорусский бензин? Прошло чуть больше чем полгода и литовские кукловоды уже в отчаянье рвут на себе волосы. Беларусские власти начали заключать контракты на поставки нефтепродуктов через российские порты. И, даже, кое-что уже отправили, пишет Telegram-канал «Письма к дочери» .

Объемы правда пока не впечатляют. 5.000 тонн мазута там, 6.000 тонн дизеля тут. Такими темпами обещанную России квоту в 3,5 миллиона тонн они долго еще будут выбирать. Но главное же не победа, правильно? Главное изобразить участие. Мне правда, что-то кажется, что если бы Россия не поймала на слове, то и эти тысячи тонн из Клайпедского порта так никуда бы и не уехали. Потому что, месть штука абстрактная, а доллары, которые власти теряют на этой операции, вполне конкретные. А долларов, же, как известно, много не бывает. Особенно, в ситуации, когда правительству приходится платить еще и по долгам промышленных флагманов.

Судя по сообщению Минфина в феврале власти продолжили изъятие денег из банков в пользу заводов. Масштабы изъятия были правда уже скромнее: за февраль Минфин разместил внутренних валютных облигаций на 70 миллионов долларов, против январских 626 миллионов. Ну так после февраля у банков уже и денег свободных осталось поменьше.

Денег у банков стало меньше, но проблемы заводов-то никуда не делись. Если на начало года плохие долги крупных предприятий составляли 8-9 миллиардов долларов, то похоже за два первых месяца все стало только хуже. Потому что, то вдруг обнаруживается что у Нафтана нет собственных оборотных средств, то на каком-то цементном заводе не могу платить зарплату, то выясняется, что без новых кредитов Гродно Азот может остановиться без всякой забастовки.

То есть, пока власти латают дыру в одном месте, дно пробивает сразу в трех. И, конечно, даже беларусские власти понимают, что латанием дыр не обойтись и им уже нужны наконец системные меры. И что-то я опасаюсь, что единственная системная мера, которую умеет и любит применять текущая власть заключается в том, чтобы залить нуждающихся деньгами. Ну, по принципу: «Бери все, я себе еще нарисую» (с).

Судя по всему, подготовка к применению этого безотказного рецепта финансовой стимуляции экономики сейчас идет полным ходом. Просто, раньше они стимулировали как Бог на душу положит, а сейчас, наученные уже печальным опытом предыдущих стимуляций решили заранее подготовиться. Цены заморозили, натравили на продавцов профсоюзный контроль, скорректировали дефицит бюджета сразу на сорок процентов, а сейчас решили подстраховать избранные предприятия от последствий новых экспериментов с рублем.

В пятницу Нацбанк сообщил, что «спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли». То есть, некоторым заводам, позволили, что называется «минимизировать валютные риски девальвации».

Ты понимаешь, если заводы и сейчас не в состоянии платить по своим долгам, то, когда с рублем случится что-то плохое, их долги в валюте немедленно превратятся в такую, очень условную величину. А с другой стороны, если заранее перевести долг в рубли, то, после девальвации, он станет величиной уже вполне подъемной. Что там от этого долга вообще останется? Кредиторам такая операция может, конечно, не понравиться, но кто их, когда спрашивал этих «жирных банкиров». А народ, про то, хочет он девальваций или нет, спрашивать вообще не принято.

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