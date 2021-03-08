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В Минске женщины в бело-красно-белом читали белорусские книги в электричках

08.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске женщины в бело-красно-белом читали белорусские книги в электричках

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  • 8.03.2021, 11:56
В Минске женщины в бело-красно-белом читали белорусские книги в электричках

Фотофакт.

- В праздничный день 8 марта в электричке «Минск-Молодечно» девушки в бело-красной одежде читали книги белорусских авторов, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Таким образом они выразили поддержку и солидарность с женщинами, которых недавно задержали за чтение белорусской литературы и осудили на сутки или дали большие штрафы.

У одной из женщин, которая находится за чтение на сутках, сегодня День рождения.






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Теги: Минск
 
 
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