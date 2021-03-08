Источник материала: Хартия'97

Нефть Brent превысила $70 на новостях об атаке на крупнейший порт Саудовской Аравии 8.03.2021, 11:50

Это самая высокая цена на нефть с января прошлого года.

Рынок нефти продолжает ралли, в результате которого котировки подскочили уже почти на 100% чуть больше чем за четыре месяца, пишет finanz.ru .

На торгах в понедельник цена фьючерсов на сорт Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с января прошлого года.

На новостях о том, что крупнейший экспортный порт Саудовской Аравии был атакован йеменскими хуситами, майские контракты в первые минуты торгов в Лондоне достигали отметки 70,94 доллара.

На 02.10 по минскому времени Brent дорожает на 1,4%, до 70,51 доллара за баррель; WTI - на 1,08%, до 67,33 доллара за бочку.

Как сообщило саудовское Минэнерго, заминированный беспилотник упал в районе нефтехранилища в порту Рас-Танура, который является одним из крупнейших в мире портов для отгрузки нефти.

«Попытка нападения не привела ни к гибели людей, ни к материальному ущербу», заявил представитель министерства государственному агентству SPA.

Он уточнил, что беспилотник был сбит, когда заходил на цель со стороны Персидского залива, не причинив вреда нефтяной инфраструктуре.

Кроме того, обломки одной из баллистических ракет упали недалеко от жилого района в городе Дахран, где проживают тысячи сотрудников компании Saudi Aramco и их семьи.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы из движения «Ансар Аллах». По словам официального представителя ВС мятежников бригадного генерала Яхьи Сариа, по саудовской территории были запущены 8 баллистических ракет и 14 заминированных беспилотников.

Сариа указал, что эти обстрелы стали шестой по счету «операцией сдерживания».

На протяжении всего дня возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция сообщала о перехватах заминированных беспилотников, количество которых, согласно ее заявлениям, к концу воскресенья достигло 12. К вечеру альянс также сообщил об уничтожении двух баллистических ракет.

В ответ на эти нападения командование коалиции объявило о начале операции по нанесению воздушных ударов по хуситам, которая, как отмечалось, "нацелена против их боевого потенциала в Сане и ряде провинций". В коммюнике также указывалось, что альянс рассматривает удары мятежников по гражданским лицам и объектам в качестве красной черты и немерен "привлечь к ответственности главарей этой террористической структуры".

По данным телеканала Al Mayadeen, по столице Йемена было нанесено как минимум семь авиаударов. Сообщалось об уничтожении одного из расчетов ПВО хуситов в провинции Мариб.

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