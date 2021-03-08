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Минчанки выстроились в праздничную цепь солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минчанки выстроились в праздничную цепь солидарности
Акция проходит около Дроздов.
В Минске женщины вышли на праздничную цепь солидарности на проспект Победителей недалеко от Дроздов — квартала с домами высокопоставленных чиновников. Об этом пишет телеграм-канал
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Акция проходит около Дроздов.
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