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YouTube удалил каналы военных, ответственных за переворот в Мьянме

08.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

YouTube удалил каналы военных, ответственных за переворот в Мьянме

  • 8.03.2021, 11:38
YouTube удалил каналы военных, ответственных за переворот в Мьянме
фото: Getty Images

В стране с февраля продолжаются протесты.

Видеохостинг YouTube удалил канал военных, совершивших переворот в Мьянме из-за резкой эскалации насилия против протестующих. Об этом сообщил представитель компании американскому телеканалу CNN 5 марта, сообщает "Гордон".

В YouTube уточнили, что 5 марта заблокировали несколько каналов, связанных с военными Мьянмы, среди них – государственные MRTV и Myawaddy Media. Видеохостинг закрыл ряд каналов и удалил несколько видео в соответствии с правилами сообщества и действующим законодательством, объяснил решение компании ее представитель.

Контент из Мьянмы ограничили и в TikTok. Пропаганда ненависти и насилия абсолютно не имеет места на этой платформе, заявил представитель TikTok в пятницу.

После военного переворота в Мьянме социальные сети активизировали реакцию на политическую ситуацию в стране, сообщил CNN. В частности, 21 февраля соцсеть удалила страницу вооруженных сил Мьянмы, которые устроили военный переворот в стране. Facebook рассматривает ситуацию в Мьянме как чрезвычайную.

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