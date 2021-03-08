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Россияне сочли зарплаты политиков и банкиров неоправданно высокими
Источник материала: Хартия'97
Россияне сочли зарплаты политиков и банкиров неоправданно высокими
А соцработников, медсестер и учителей — зарабатывающими недостаточно.
Большинство россиян считают, что зарплаты политиков являются слишком высокими. Об этом информагентство
Кроме того, участники исследования назвали профессии, представители которых, по их мнению, зарабатывают недостаточно. Так, почти три четверти респондентов (71 процент) упомянули социальных работников, 70 процентов - медсестер. А 63 процента опрошенных считают неоправданно низкими зарплаты учителей.
В то же время в ряде профессий, по мнению россиян, зарплаты соответствуют должности. Так, больше половины респондентов (62 процента) отнесли к таким профессиям бухгалтеров. Аналогичную позицию в отношении программистов выразили 60 процентов опрошенных, а применительно к продавцам-консультантам - 57 процентов. В то же время 14 процентов сочли зарплаты компьютерных инженеров чрезмерными.
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А соцработников, медсестер и учителей — зарабатывающими недостаточно.
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