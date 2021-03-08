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8 марта – первый день масленичной недели
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Беларуси празднуют не только женский день: стартовала масленичная неделя! Это время веселья, угощений и проводов зимы.
Весну встречают с размахом: ярмарки, песни, горячие блины – постоянные спутники праздника. Древняя славянская традиция не менялась тысячелетия: даже в больших городах сжигают чучело зимы, водят хороводы и устраивают веселые посиделки в гостях. Масленичная неделя – последняя перед Великим постом. Она завершится Прощёным воскресеньем.
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Сегодня в Беларуси празднуют не только женский день: стартовала масленичная неделя! Это время веселья, угощений и проводов зимы. Весну встречают с размахом:...
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