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8 марта – первый день масленичной недели

08.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 марта – первый день масленичной недели

Сегодня в Беларуси празднуют не только женский день: стартовала масленичная неделя! Это время веселья, угощений и проводов зимы.

Весну встречают с размахом: ярмарки, песни, горячие блины – постоянные спутники праздника. Древняя славянская традиция не менялась тысячелетия: даже в больших городах сжигают чучело зимы, водят хороводы и устраивают веселые посиделки в гостях. Масленичная неделя – последняя перед Великим постом. Она завершится Прощёным воскресеньем.

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Сегодня в Беларуси празднуют не только женский день: стартовала масленичная неделя! Это время веселья, угощений и проводов зимы. Весну встречают с размахом:...
 
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