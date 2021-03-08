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Музыкальный вечер прошел в Посольстве Беларуси в России

08.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Музыкальный вечер прошел в Посольстве Беларуси в России

Яркое и музыкальное зрелище представили звезды оперы и балета Большого театра Беларуси в Москве. Накануне в Посольстве нашей страны прошел большой концерт из лучших произведений мировых музыкальных классиков.

Ведущие мастера сцены балета исполнили хореографические вариации из балетов «Эсмеральда», «Дон Кихот», «Анюта», «Спартак» и «Щелкунчик». Зрители услышали солистов оперы: Павла Петрова, Юрия Городецкого, Станислава Трифонова, Марию Галкину. Режиссером выступила прима белорусской оперы Оксана Волкова. Ее знают и любят не только в России, но и во всем мире. Не один год она работает, как приглашенная солистка московского Большого театра, и в этом сезоне Волкова уже предстала перед зрителями в своей коронной роли – Кармен. Арии из знаменитой оперы прозвучали и в белорусском посольстве.

Музыкальный вечер в нашем посольстве прошел в живописном антураже «Весенней рапсодии». 25 полотен, объединенных общей флористической темой, кисти известных белорусских художников с специально привезли в Москву из Национального художественного музея.

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Яркое и музыкальное зрелище представили звезды оперы и балета Большого театра Беларуси в Москве. Накануне в Посольстве нашей страны прошел большой концерт из...
 
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