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«Динамо» готовится к реваншу после скандального матча с питерским СКА

08.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Динамо» готовится к реваншу после скандального матча с питерским СКА

Белорусы не сдаются! Сегодня в Минск-Арене продолжится серия хоккейных матчей кубка Гагарина между столичным Динамо и питерским СКА. Спортивная злость настраивает минчан на победу. И для этого есть основания.

Громким скандалом закончилась субботняя встреча – игру откровенно сломали судьи. Малейшее нарушение со стороны Динамовцев рефери наказывали штрафом, в то время как на фолы гостей закрывали глаза. Зубры боролись до конца, отыгрывались дважды и даже смогли перевести поединок в овертайм – 3:3. В дополнительном периоде судьи просто оставили белорусов втроем против пятерых. После этого СКА сумел поставить победную для себя точку в этой игре.

У «Динамо» еще есть шанс выиграть эту серию. Даже если нет – размочить счёт для минчан – дело чести. Начало матча в 17.10, на льду явно будет жарко и не обойдётся без потасовок. Судя по полному залу на прошлой игре, свободных мест в Минск-арене сегодня не будет.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы не сдаются! Сегодня в Минск-Арене продолжится серия хоккейных матчей кубка Гагарина между столичным Динамо и питерским СКА. Спортивная злость...
 
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