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Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан
Источник материала: ОНТ
Практика, которая себя зарекомендовала. Представители Администрации Президента в марте продолжат выездные приемы.
На этой неделе людей выслушают в Славгороде, Белыничах, Пинске, Гродно и Ивье. Это помогает быстро реагировать на насущные проблемы людей, требующие оперативного решения. Ещё более широко будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами. После их завершения Представители Администрации проведут целевые личные приемы работников этих предприятий.
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Практика, которая себя зарекомендовала. Представители Администрации Президента в марте продолжат выездные приемы. На этой неделе людей выслушают в Славгороде,...
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