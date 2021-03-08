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Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан

08.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан

Практика, которая себя зарекомендовала. Представители Администрации Президента в марте продолжат выездные приемы.

На этой неделе людей выслушают в Славгороде, Белыничах, Пинске, Гродно и Ивье. Это помогает быстро реагировать на насущные проблемы людей, требующие оперативного решения. Ещё более широко будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами. После их завершения Представители Администрации проведут целевые личные приемы работников этих предприятий.

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Теги: Гродно
 
 
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Практика, которая себя зарекомендовала. Представители Администрации Президента в марте продолжат выездные приемы. На этой неделе людей выслушают в Славгороде,...
 
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