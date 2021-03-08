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Белстат представил портрет среднестатистической белорусской женщины

08.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белстат представил портрет среднестатистической белорусской женщины

Слабым полом и не назовешь! Образованные, трудолюбивые и нацеленные на семейные ценности. Портрет белорусской женщины в цифрах представил Белстат.

По данным последней переписи населения более 53% жителей страны – женщины. При этом они занимают активную жизненную позицию. Многие успешно совмещают семью и карьеру. Уровень занятости женщин – почти 80%. Образовательный уровень – выше, чем у мужчин. Свыше 40 % закончили вузы. Более половины совершеннолетних девушек и женщин – состоят в отношениях. А среди приоритетов лидируют здоровье и семья. И уж затем – благосостояние, жизнь без конфликтов, любовь и карьера.

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Слабым полом и не назовешь! Образованные, трудолюбивые и нацеленные на семейные ценности. Портрет белорусской женщины в цифрах представил Белстат. По данным...
 
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