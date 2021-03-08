Белстат представил портрет среднестатистической белорусской женщины

Источник материала: ОНТ

Слабым полом и не назовешь! Образованные, трудолюбивые и нацеленные на семейные ценности. Портрет белорусской женщины в цифрах представил Белстат.

По данным последней переписи населения более 53% жителей страны – женщины. При этом они занимают активную жизненную позицию. Многие успешно совмещают семью и карьеру. Уровень занятости женщин – почти 80%. Образовательный уровень – выше, чем у мужчин. Свыше 40 % закончили вузы. Более половины совершеннолетних девушек и женщин – состоят в отношениях. А среди приоритетов лидируют здоровье и семья. И уж затем – благосостояние, жизнь без конфликтов, любовь и карьера.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram