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В Грузии очередная ночь протестов закончилась столкновениями с полицией
Источник материала: ОНТ
Снова неспокойно было на выходных в Закавказье. Сохраняется напряжённость в столице Армении Ереване, но кипели страсти и в Тбилиси. В центре грузинской столицы собрались протестующие с требованиями уволить премьера Гарибашвили и провести досрочные выборы в парламент.
Протестующие пришли к дому основателя правящей партии, жгли фаеры и пытались оставить на стенах оскорбительные надписи. Полиция воспрепятствовала – и начались потасовки. Беспорядки в Грузии не утихают со времени осенних парламентских выборов: оппозиция не может согласиться с победой партии Грузинская мечта и требует повторного голосования.
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Снова неспокойно было на выходных в Закавказье. Сохраняется напряжённость в столице Армении Ереване, но кипели страсти и в Тбилиси. В центре грузинской столицы...
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