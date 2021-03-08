В Грузии очередная ночь протестов закончилась столкновениями с полицией

Источник материала: ОНТ

Снова неспокойно было на выходных в Закавказье. Сохраняется напряжённость в столице Армении Ереване, но кипели страсти и в Тбилиси. В центре грузинской столицы собрались протестующие с требованиями уволить премьера Гарибашвили и провести досрочные выборы в парламент.

Протестующие пришли к дому основателя правящей партии, жгли фаеры и пытались оставить на стенах оскорбительные надписи. Полиция воспрепятствовала – и начались потасовки. Беспорядки в Грузии не утихают со времени осенних парламентских выборов: оппозиция не может согласиться с победой партии Грузинская мечта и требует повторного голосования.

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