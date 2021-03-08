Тихановская: За последний год белоруски совершили невозможное

«Женщины всегда делали для Беларуси очень многое, но за последний год белоруски совершили невозможное», — заявила Светлана Тихановская в видеообращении по случаю праздника 8 Марта.





«Я знаю, что мы можем быть очень разными, — отметила экс-кандидат в президенты. — Ведь белорусская женщина — это и улыбка Марии Колесниковой, и бесстрашие Нины Багинской. Это бесценный опыт Лилии Власовой, которую называют матерью белорусской медиации. И это стойкость Наталии Херше, которая объявила голодовку. Белорусская женщина — это материнская забота Даши Лосик, которая растит дочь, пока муж в тюрьме. И это профессиональная гордость журналисток Кати Андреевой, Даши Чульцовой и Катерины Борисевич. Это доброе сердце Оли Хижинковой и темперамент Аланы Гебремариам».

«Но есть то, что объединяет всех нас — и тех, кто уже полгода открыто выражает свой протест, и тех, кто не поборол страх, но так же ждет перемен. Это — любовь и сила белорусок. Каждая из нас с вами любит своих детей и хочет для них безопасности. Каждая хочет иметь возможность выбирать свою дорогу — строить карьеру или семью, жить в большом городе или маленьком городке, быть политиком или домохозяйкой — и гордиться своим выбором. Каждая из нас хочет, чтобы ее уважали и берегли — и родные люди, и государственные законы», — подчеркнула Тихановская.

По ее мнению, 2020 год показал, что любви и силы белорусских женщин хватит на весь мир. «И я горда и счастлива быть одной из вас», — сказала политик.