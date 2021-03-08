Хроника женского дня. 141 политически мотивированное дело против женщин и акции солидарности

Источник материала: Onliner

В этом году 8 марта выдался довольно непогожим: снег, ветер. Нужно постараться, чтобы увидеть традиционную картину, как девушки, женщины и бабушки гуляют по городу, вооружившись цветами и улыбками. В то же время из разных источников продолжают стекаться новости о ситуации в стране — естественно, с женским колоритом. От инфографики о проценте женщин среди заключенных в Беларуси до акций в поддержку репрессированных женщин.

ПЦ «Вясна»: 141 уголовное дело с политическими мотивами против женщин

«Летом 2020 года впервые о женщинах Беларуси громко заговорили как на национальном, так и на международном уровне, — пишет лишенный аккредитации правозащитный центр „Вясна“. — Много СМИ писало, что у мирных протестов „женское лицо“ и именно женщины его двигают. Вместе с тем, как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам. ПЦ „Весна“ известно как минимум о 141 политически мотивированном уголовном деле, возбужденном в Беларуси против женщин от начала избирательной кампании. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. Десять из них уже осуждены на реальные сроки лишения свободы, остальные ждут судов, 38 женщин признаны политическими заключенными. Еще минимум 17 женщин осуждены к „домашней химии“ либо на штрафы и сейчас находятся на свободе. Минимум 75 женщин сейчас находятся на свободе в статусе подозреваемых по уголовным делам, часть из них уехала за границу.

Самым суровым наказанием для женщин за последнее время называют приговор Наталье Херше — 2,5 года колонии. Наталья родилась в Беларуси, но последние 12 лет жила в Швейцарии. Во время женского марша 19 сентября она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа Сергея Кончика. Суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновной в сопротивлении сотруднику ОВД (ч. 2 ст. 363 УК РБ). Недавно она объявила голодовку из-за того, что ей не доходила корреспонденция».





Акция, посвященная женщинам, которые подверглись репрессиям



Несколько девушек провели флешмоб в узнаваемых местах столицы. «Обычно 8 марта принято восхвалять женщин, говорить о бесценности и уникальности, — сообщили участницы. — Однако напомним, что последние полгода белорусских женщин, не принимающих лжи и бандитизма, задерживали, избивали и сажали в тюрьмы. На карте Минска многие точки отмечены насилием в отношении белорусов: Комаровка, Немига, стена на Машерова, пл. Победы, пл. Свобода, „Айсберг“, „Лидо“. Сегодня мы в черном, чтобы напомнить об истинном отношении людей, захвативших власть, к белорусским женщинам — об унижении и удушении наших голосов. Но так будет не всегда».

Судя по фону на снимках, можно предположить, что они были сделаны не сегодня.





















В наш чат-бот присылают фото и видео с подобных акций, прошедших непосредственно 8 марта в формате цепей солидарности.













Также поступают снимки акций другого формата.













Инфографика. Какой процент женщин среди заключенных в Европе

Телеграм-канал Maps&Data опубликовал сегодня инфографику, основанную на статистике сайта World Prison Brief за период с 2018 по 2021 год. В ней нашла отражение доля женского населения в тюрьмах Европы. Согласно источнику, топ-5 стран выглядит следующим образом:

1. Беларусь — 10,8% от всех заключенных,

2. Андорра — 8,9%,

3. Латвия — 8,6%,

4. Финляндия — 8,3%,

5. Россия, Чехия — 8,2%.



