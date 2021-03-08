ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти США призвали отреагировать на уязвимость Microsoft Exchange

08.03.2021 13:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белый дом в воскресенье, 7 марта, призвал операторов компьютерных сетей предпринять дальнейшие шаги, чтобы удостовериться, что их системы не пострадали на фоне хакерской атаки на программное обеспечение Microsoft, широко используемое предприятиями для корпоративной почты Outlook.

По словам представителя Белого дома, угроза сохраняется - несмотря на то, что Microsoft уже выпустила обновления безопасности для серверов Microsoft Exchange, передает DW.

"Это - активная угроза, которая находится в развитии, и мы призываем операторов сетей отнестись к ней очень серьезно", - заявил он. На данном этапе высшие должностные лица в американской администрации, отвечающие за IT-безопасность, решают, какими будут дальнейшие шаги.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена уже сформировала целевую группу для выработки мер реагирования. В Белом доме ожидают "всесторонний правительственный ответ" на проблему. Несмотря на выпущенное ранее Microsoft обновление, оно не полностью устранило уязвимость, и злоумышленники по-прежнему могут получить доступ к скомпрометированным серверам. Кроме того, не исключена возможность дальнейших атак на них третьих лиц, отмечает агентство Reuters.

"Мы вновь и вновь подчеркиваем, что обновление и меры по смягчению последствий не исправят ситуацию, если серверы уже скомпрометированы. Очень важно, чтобы каждая организация, чей север имеет уязвимости, предприняла шаги, чтобы установить, не стала ли они объектом атаки", - подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее, 7 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что не менее 60 тысяч организаций во всем мире подверглись взлому из-за уязвимости в программе Exchange Server.

Компания Microsoft сообщила об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server 2 марта. По ее данным, за атакой стоит китайская хакерская группировка Hafnium. Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и ряда других организаций, отметили в Microsoft.

Участники группировки использовали неизвестный ранее механизм, при котором были украдены пароли или найдены уязвимости в работе программного обеспечения, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам взлома программного обеспечения Microsoft.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белый дом в воскресенье, 7 марта, призвал операторов компьютерных сетей предпринять дальнейшие шаги, чтобы удостовериться, что их системы не пострадали на фоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы привычки, от которых нужно срочно избавляться если повышен холестерин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by