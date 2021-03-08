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Как и анонсировал Лукашенко, выходит фильм о его "дворце"

08.03.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как и неоднократно анонсировал Александр Лукашенко, выходит фильм о его "дворце".




 "Фильм будет очень мощный, это будет только первая часть огромной серии расследований", — говорит в эфире "Белсата" объявленный в Беларуси в розыск Степан Путило, создатель популярных белорусских телеграмм-каналов, которые власти объявили экстремистскими. Они не обновлялись с 28 февраля. По словам Путило, все силы были брошены на подготовку фильма.

Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода говорил, что белорусские политбеженцы собираются по аналогии с фильмом Алексея Навального о "дворце Путина" (с января он набрал на YouTube более 114 млн просмотров), найти и его "дворец" . Премьера фильма Путило запланирована на 18:00 8 марта.
 
 
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Как и неоднократно анонсировал Александр Лукашенко, выходит фильм о его "дворце".
 
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