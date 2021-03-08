|
Подробности страшного ДТП в Шкловском районе: водитель микроавтобуса погиб, пассажирка в больнице
Источник материала: Tut.by
О том, что Шкловском районе 7 марта произошла серьезная авария — столкнулись фура и микроавтобус, — TUT.BY
По данным ГАИ, авария произошла в 14.35 на трассе Орша — Могилев возле деревни Локути Шкловского района. 36-летний могилевчанин был за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter. Он выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом DAF в составе с автоцистерной.
Удар был такой силы, что от микроавтобуса практически ничего не осталось. Фура оказалась в кювете, прицеп лег на бок.
От полученных травм водитель Mercedes Sprinter скончался на месте происшествия. Его 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 7 марта на трассе Орша - Могилев лоб в лоб столкнулись тягач с автоцистерной и микроавтобус Mercedes Sprinter. Фура оказалась в кювете.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)