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Подробности страшного ДТП в Шкловском районе: водитель микроавтобуса погиб, пассажирка в больнице

08.03.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, что Шкловском районе 7 марта произошла серьезная авария — столкнулись фура и микроавтобус, — TUT.BY сообщили читатели. Их слова о том, что в ДТП есть погибшие и пострадавшие, подтвердили в областной ГАИ.


Фото: читатель TUT.BY

По данным ГАИ, авария произошла в 14.35 на трассе Орша — Могилев возле деревни Локути Шкловского района. 36-летний могилевчанин был за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter. Он выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом DAF в составе с автоцистерной.


Фото: читатель TUT.BY

Фото: instagram.com/gai.mogilev/

Удар был такой силы, что от микроавтобуса практически ничего не осталось. Фура оказалась в кювете, прицеп лег на бок.

От полученных травм водитель Mercedes Sprinter скончался на месте происшествия. Его 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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Днем 7 марта на трассе Орша - Могилев лоб в лоб столкнулись тягач с автоцистерной и микроавтобус Mercedes Sprinter. Фура оказалась в кювете.
 
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