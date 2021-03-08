Подробности страшного ДТП в Шкловском районе: водитель микроавтобуса погиб, пассажирка в больнице

Источник материала: Tut.by

О том, что Шкловском районе 7 марта произошла серьезная авария — столкнулись фура и микроавтобус, — TUT.BY сообщили читатели . Их слова о том, что в ДТП есть погибшие и пострадавшие, подтвердили в областной ГАИ.



Фото: читатель TUT.BY

По данным ГАИ, авария произошла в 14.35 на трассе Орша — Могилев возле деревни Локути Шкловского района. 36-летний могилевчанин был за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter. Он выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом DAF в составе с автоцистерной.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: instagram.com/gai.mogilev/

Удар был такой силы, что от микроавтобуса практически ничего не осталось. Фура оказалась в кювете, прицеп лег на бок.

От полученных травм водитель Mercedes Sprinter скончался на месте происшествия. Его 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .