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"ЯсноПонятно". Как ароматы влияют на нашу жизнь
08.03.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как мы распознаем запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?
Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами? Где искать универсальный аромат, который подойдёт всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.
Слушайте
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Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя?
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