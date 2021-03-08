"ЯсноПонятно". Как ароматы влияют на нашу жизнь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

Как мы распознаем запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?

Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами? Где искать универсальный аромат, который подойдёт всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.

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