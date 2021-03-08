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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта
Источник материала: Хартия'97
Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта
На дорогах Беларуси сохранится гололедица.
Синоптики
8 марта также действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Температура воздуха максимальная днем 0…-6 °С, по югу до +2 °С.
В Минске днем будет 1−3 мороза.
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На дорогах Беларуси сохранится гололедица.
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