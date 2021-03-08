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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта

08.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта

  • 8.03.2021, 13:19
Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта

На дорогах Беларуси сохранится гололедица.

Синоптики опубликовали предупреждение на 9 марта — на вторник объявлен желтый уровень опасности. «На отдельных участках дорог страны сохранится гололедица», — говорится в сообщении.

8 марта также действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Температура воздуха максимальная днем 0…-6 °С, по югу до +2 °С.

В Минске днем будет 1−3 мороза.

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Теги: Минск
 
 
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На дорогах Беларуси сохранится гололедица.
 
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