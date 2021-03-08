Источник материала: Хартия'97

Москва оказалась в тупике 8.03.2021, 13:17

Как оккупанты попали в ловушку с водой в Крыму.

Россия испытывает острую нехватку пресной воды в оккупированном Крыму, так как оказалась в тупике. Об этом "Апостроофу" рассказал журналист и публицист Павел Казарин.

"Москва действительно оказалась в тупике. Потому что строительство опреснителей - это процедура долгая и довольно таки дорогая. По итогу полуостров получит несравненно меньше пресной воды, нежели сегодня составляет его потребность в ней", - сказал журналист.

По его словам, это та ситуация, за которой стоит очень пристально наблюдать. "Потому что вне всякого сомнения, быть может, у Москвы появится соблазн с тем, чтобы снова начать давить на Киев с тем, чтобы вынудить Киев возобновить поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу", – считает публицист.

"Во время последней пресс-конференции Владимира Путина, когда ему задавали вопрос о судьбе украинского полуострова и пресной воды, он сказал, что никаких проблем нет. Мол, мы построим опреснители. В рамках кремлевской картинки реальности Москва строит опреснители", – сказал Казарин.

Он отметил, что забавно наблюдать за реакцией самого полуострова.

"Мы видели, как жители одного из прибрежных городов говорили о том, что вода, которая по итогу получится, может быть вредной для здоровья, и "мы протестуем против строительства подобных заводов и будем писать в Кремль", - добавил журналист.

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